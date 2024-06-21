قرار مفاجىء.. "يويفا" يمنع مبابي من الظهور بقناعه الجديد

تبقى الأضواء مسلطة على كيليان مبابي نجم وقائد منتخب فرنسا قبل ساعات قليلة من مواجهة هولندا مساء الجمعة في الجولة الثانية ببطولة يورو 2024.

وارتدى مبابي في تدريبات المنتخب الفرنسي أمس الخميس قناعا طبيا بعد إصابته بكسر في الأنف خلال المباراة الأولى أمام النمسا يوم الإثنين الماضي.



ولكن شبكة RMC سبورت الفرنسية كشفت أن لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تمنع مبابي من المشاركة بهذا القناع.

🇫🇷 | EUROCOPA 2024: La selección francesa revela la primera foto de Mbappé enmascarado tras su fractura de tabique en el pasado partido contra Austria. pic.twitter.com/19sBLNDawL — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 20, 2024

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وأشارت إلى أن المادة 42 من لوائح "يويفا" الخاصة بالأدوات الرياضية للاعبين تنص على أن المعدات الطبية التي يرتديها اللاعبون في الملعب يجب أن تكون بلون واحد، ولا يجب أن تشير إلى هوية فريق أو الشركة المصنعة.



وأضافت "بحسب معلوماتنا فإن المهاجم الفرنسي حصل على أقنعة طبية أخرى عادية".



وأكدت أيضا أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سيكون عليه التحقق من هذا الأمر خلال الاجتماع الفني للمباراة صباح اليوم الجمعة.



وظهر مبابي بقناع يحمل ألوان علم فرنسا وشعار المنتخب الفرنسي إضافة إلى أول حرفين من اسمه باللغة الإنجليزية.

المصدر: "وسائل إعلام"