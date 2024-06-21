نصائح للرياضيين الروس بشأن التواصل مع الأوكرانيين في المسابقات

قدمت النائبة الأولى لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس "الدوما" الروسي البطلة الأولمبية في التزلج السريع سفيتلانا زوروفا، نصيحة لرياضيي بلادها بشأن مواجهة نظرائهم الأوكرانيين.

وقالت النائبة الروسية في مقابلة أجرتها مع موقع "لينتا.رو":"يجب على الرياضيين الروس خلال المسابقات التصرف مع الأوكرانيين وفقا لقواعد الأخلاق الرياضية ومد يدهم لمصافحة منافسيهم".

وتابعت: "رياضيونا ليس لديهم أي شيء ضد الرياضيين الأوكرانيين، إنهم يفهمون جيدا أن السياسيين والصحفيين يثيرون حفيظة زملائهم الأوكرانيين"، وشددت على أولئك الرياضيين الذين جمعتهم علاقة الصداقة لسنوات عديدة.

AFP

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وأعربت زوروفا عن ثقتها في أن الرياضيين الأوكرانيين أنفسهم لا يريدون أن يكونوا مشاركين في هذا النوع من الصراع وأضافت أن الضغط من السياسيين والصحفيين يمنعهم من التركيز على المسابقات.

وعقبت:"أنا مقتنعة بأن الأوكرانيين أنفسهم لا يريدون كل هذا في قرارة أنفسهم. لكنهم يفهمون أنهم إذا مدوا أيديهم إلى رياضي روسي، فإن المجتمع الأوكراني سوف يسحقهم ببساطة".

مضيفة:"عليهم أن يمتنعوا عن المصافحة تحت الإكراه تقريبا. ونتيجة لذلك، اتضح أن الرياضيين لم يعودوا للتفكير في المسابقات، أو في النتائج، ولكن في كيفية عدم المساس بأنفسهم عن طريق الخطأ من خلال مد أيديهم أو الوقوف بالقرب من أي روسي".

ودعت الرياضيين الروس إلى تجاهل مثل هذه الضغوط وعدم التخلي عن المصافحة خلال المنافسات مع الأوكرانيين.

وختمت:"أعتقد أن رياضيينا بحاجة إلى تجاهل كل هذا والتواصل، يجب أن نلتزم بالتقاليد والقواعد ومعايير الأخلاق والروح الرياضية".

يذكر أن واقعة رفض المصافحة من قبل الرياضيين الأوكرانيين لنظرائهم الروس في ختام مواجهاتهم ضمن المنافسات الرياضية العالمية والدولية تكررت في عدد كبير من المناسبات ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفي السابق فرضت الجهات الرياضية الأوكرانية حظراعلى مشاركة رياضي البلاد في البطولات التي يتنافس فيها الرياضيون من روسيا وبيلاروس تحت علم بلادهم.

المصدر: "لينتا.رو"