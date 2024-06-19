نجمة مونديال "قطر 2024" الجذابة.. إيفانا تظهر في مدرجات "يورو 2024".. صور

عادت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، إلى الأضواء من جديد خلال مؤازرتها لمنتخب بلادها في نهائيات النسخة الـ17 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، المقامة حاليا في ألمانيا.

وظهرت إيفانا نول في مدرجات الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين، لمؤازة منتخب بلاده هزيمة الذي تعرض لهزيمة ساحقة أمام نظيره الإسباني بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، في مستهل مشوارهما في "يورو 2024".

كما نشرت الحسناء الكرواتية مقاطع فيديو وصوا لها عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، اليوم الأربعاء، وهي في مدرجات ملعب "فولكسبارك – Volksparkstadion"، بمدينة هامبورغ الألمانية، الذي يستضيف مباراة منتخبي كرواتيا وألبانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة القارة العجوز، وذلك ضمن مواجهات المجموعة الثانية (B).

instagram/knolldoll

واشتهرت إيفانا نول خلال نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، بإطلالاتها المثيرة للجدل، بظهورها بملابس فاضحة في دولة محافظة مثل قطر، وحظيت بشعبية كبيرة هناك.

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فقد ارتفع عدد متابعي ملكة جمال كرواتيا السابقة على صفحتها في تطبيق "إنستغرام" بشكل كبير إلى أكثر من ثلاثة ملايين، أي أكثر بمليونين و300 ألف، قبل وصولها إلى قطر.

واحتفلت إيفانا في قطر بوصولها إلى 3 ملايين بنشر صور ومقاطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، مشيرة إلى أنها عدد متابعيها اقترب كثيرا من عدد سكان بلادها، الذي يبلغ نحو 4 ملايين و100 ألف.

يذكر أن إيفانا ولدت يوم 16 سبتمبر 1995 في مدينة فرانكفورت بألمانيا، وعاشت هناك 7 سنوات قبل أن تنتقل إلى البوسنة والهرسك، ومن ثم استقرت في العاصمة الكرواتية زغرب.

وتمتلك ماركة ملابس وكانت ملكة جمال كرواتيا السابقة تستعرض ملابس تلك الماركة في كأس العالم 2022 قطر.

المصدر: منصات التواصل الاجتماعي