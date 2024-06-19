 
مباشر

كرواتيا لتصحيح المسار وألبانيا لتحقيق المفاجأة اليوم في "يورو 2024".. التشكيلة والقنوات الناقلة

الرياضة

كرواتيا لتصحيح المسار وألبانيا لتحقيق المفاجأة اليوم في
Globallookpress / Sina Schuldt
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xroe

يحتضن ملعب "فولكسبارك" بمدينة هامبورغ الألمانية اليوم الأربعاء، مباراة قوية بين منتخبي كرواتيا وألبانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الفرنسي، فرونسوا ليتيزكي، صفارة بداية هذه المباراة الهامة، في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "فولكسبارك – Volksparkstadion"، وذلك ضمن مواجهات المجموعة الثانية (B).

وسيبدأ المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش (57 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لمنتخب بلاده، لمواجهة نظيره الألباني:

بينما اختار البرازيلي سيلفينهو (50 عاما) المدير الفني للمنتخب الألباني، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الكرواتي:

يذكر أن المنتخب الكرواتي بدأ غمار "يورو 2024" بهزيمة ساحقة أمام نظيره الإسباني بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

إقرأ المزيد
نجمة مونديال
نجمة مونديال "قطر 2024" الجذابة.. إيفانا تظهر في مدرجات "يورو 2024".. صور
إقرأ المزيد
"يورو 2024".. البرتغال تهزم التشيك في الوقت القاتل (فيديو)

بينما خسر المنتخب الألباني بصعوبة امام نظيره الإيطالي، حامل اللقب، بهدف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الماضي أيضا، على ملعب "سيغنال ايدونا بارك - Signal Iduna Park" بمدينة دورتموند.

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وألبانيا، ضمن بطولة "يورو 2024":

في روسيا، يمكن متابعة هذه المباراة عبر قناة "ماتش تي في - Match! TV" الرياضية المفتوحة.

بينما تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث بطولة "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستبث المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع كوريا الشمالية تنص على تقديم العون حال تعرض أحد طرفيها لعدوان