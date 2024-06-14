رسميا.. المغربي شادي رياض إلى الدوري الإنجليزي

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، الجمعة، عن تعاقده مع المدافع الدولي المغربي شادي رياض، قادما من برشلونة الإسباني، بعقد طويل الأمد.

ولعب رياض مع ريال بيتيس في الموسم المنقضي على سبيل الإعارة قادما من برشلونة الإسباني.

وتوج رياض البالغ 20 عاما مع منتخب المغرب ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ونشر نادي كريستال بالاس بيانا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله توقيع اللاعب على عقد يربطه بالنادي حتى يونيو 2029.

وأضاف أن اللاعب المغربي البالغ من العمر 20 عاما بدأ مسيرته مع كرة القدم بصفوف ناشئي مايوركا قبل الانضمام لأكاديمية لا ماسيا، ومنها انتقل معارا إلى بيتيس.

A message from Chadi 🥰 pic.twitter.com/prQCEHUDdM — Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 14, 2024

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وتابع البيان أن شادي رياض لمع مع بيتيس وشارك مع الفريق الأندلسي في 30 مباراة بالموسم الماضي تحت قيادة المدرب المخضرم مانويل بيليغريني.

وأوضح أن اللاعب استهل مشواره مع المنتخب المغربي بخوض أول 3 مباريات بقميص أسود أطلس، وسجل هدفه الدولي الأول في شباك الكونغو قبل أيام قليلة.

وبات شادي رياض، أولى صفقات كريستال بالاس هذا الصيف، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

ويتردد أن الصفقة كلفت خزينة كريستال بالاس، 15 مليون يورو.

المصدر: "وكالات"