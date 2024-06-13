بايرن ميونخ يضم الياباني إيتو من شتوتغارت

تعاقد بايرن ميونخ الألماني يوم الخميس مع المدافع الدولي الياباني هيروكي إيتو قادما من شتوتغارت بعقد يمتد حتى صيف 2028، مقابل صفقة قدرت الصحف المحلية قيمتها بـ30 مليون يورو.

وقال إيتو نقلا عن البيان الصحفي لبايرن "إنه لشرف كبير بالنسبة لي أن أتمكن من اللعب مع أحد أكبر الأندية في العالم. لقد قدمت دائما كل شيء من أجل شتوتغارت وأنا ممتن. الآن أتطلع إلى التحديات الجديدة التي تنتظرني في ميونخ".

وتابع ابن الـ25 عاما: "أريد أن ألعب دوري في فوز بايرن بالكثير من الألقاب".

ويشغل إيتو عادة مركز قلب الدفاع، ويمكنه أيضا اللعب في مركز الظهير الأيسر أو في خط الوسط الدفاعي.

وخاض الدولي الياباني، 97 مباراة بقميص شتوتغارت في عامين، وسجل هدفين.

وشكل إيتو (19 مباراة دولية، هدف) إلى جانب فالديمار أنتون العمود الفقري الدفاعي لشتوتغارت الذي حل ثالثا في الموسم المنصرم، متقدما على عملاق بافاريا الذي خسر لقب "بوندسليغا" الذي أحرزه 11 موسما تواليا لصالح باير ليفركوزن.

وكان شتوتغارت قد تعاقد نهائيا مع إيتو في صيف 2021 مقابل أقل من مليون يورو، بعدما لعب لمدة عام في صفوفه على سبيل الإعارة قادما من جوبيلو إياتا.

المصدر: وكالات