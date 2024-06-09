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شاهد.. رونالدو يلعب حارسا للمرمى

الرياضة

شاهد.. رونالدو يلعب حارسا للمرمى
AP /Pedro Rocha
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شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الأحد، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة من تدريبات منتخب بلاده، استعدادا لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024.

والتقى رونالدو (39 عامًا) ببعض الشجعين من الأطفال خلال التدريبات، وقام بصافحتهم والتحدث إليهم والتقط بعض الصور التذكارية معهم.

كما نشر النجم البرتغالي "صاروخ ماديرا" صورة له عبر حسابه على منصة "إكس" وهو يلعب في مركز حارس المرمى، ويتصدى لتسديدة من قِبل أحد الأطفال.

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ويستعد كريستانو رونالدو ورفاقه لخوض مباراة دولية ودية ضد نظيره الإيرلندي، في آخر اختبار لمنتخب "البحارة" قبل مشاركته في نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي ستجري على ملاعب عشر مدن ألمانية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو 2024.

وسيلعب منتخب البرتغال ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب كل من منتخبات تركيا والتشيك وجورجيا.

المصدر: "@Cristiano" 

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