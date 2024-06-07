نجم الاتحاد السعودي يرد على أخبار رحيله برسالة خاصة (صورة)

أثار المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة، الجدل برسالة غامضة في الوقت الذي اقترن فيه اسمه بالرحيل عن صفوف "العميد"، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتضاربت الأنباء بشأن مستقبل النجم المغربي مع نادي الاتحاد وذلك بعد تداول تقارير تفيد أن إدارة النادي تخطط للتخلي عن حمد الله في الميركاتو الصيفي، بسبب تواجد الفرنسي كريم بنزيما، فيما كشفت تقارير أخرى أن هداف الفريق لن يغادر وأن أزمة نتائج الإتحاد خلال موسم 2023 ـ 2024 لا علاقة لها بما قدمه هذا اللاعب.

ولم يخرج النجم المغربي بأي تعليق خلال الأيام الماضية، واكتفى بنشر صورة، مساء أمس الخميس، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستغرام" مرفق بها رسالة خاصة.

وقال حمدالله في الرسالة: "بعد الغيوم السوداء، طقس صافي"، مع إضافة رمز القلب.

إقرأ المزيد

وتبدو رسالة النجم المغربي غامضة إلى حد كبير، في الوقت الذي لم يعلق فيه على شائعات رحيله التي تبدو صادمة للبعض، خصوصا بعد المستوى المميز الذي قدمه بالموسم الماضي.

وأنهى حمدالله الموسم الأخير على عرش هدافي الاتحاد، متفوقا على بنزيما نفسه (16 هدفا)، حيث سجل المهاجم المغربي 30 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 41 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية والبطولة العربية.

أما الاتحاد خرج من موسم المنقضي خالي الوفاض بعد التفريط في لقب دوري روشن، واحتل المركز الخامس على لائحة ترتيب فرق دوري روشن، كما خرج من دوري أبطال آسيا وكأس الملك وكأس السوبر.

المصدر: "وسائل إعلام"