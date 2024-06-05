القلب النابض.. إريكسون يقود الدنمارك للفوز على السويد (فيديو)

فاز المنتخب الدنماركي على ضيفه السويدي (2-1) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن استعداداته لنخوض نهائيات "يورو 2024" في ألمانيا.

وضع لاعب خط الوسط الدنماركي بيير إميل هوبيرغ أصحاب الأرض في المقدمة مبكرا، بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق صفارة البداية.

ورد المهاجم السويدي ألكسندر إيساك بهدف التعادل لبلاده سريعا عند الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول.

واقتنص قائد المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن هدف الفوز لبلاده، في الوقت القاتل قبل أربع دقائق فقط من زمن الوقت الأصلي للقاء الذي جرى على ملعب "باركن - "Parken Stadium" بالعاصمة كوبنهاغن.

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يذكر أن كريستيان إريكسن (32 عاما) تعرض لأزمة قلبية خطيرة، حيث سقط من دون أي احتكاك على أرضية الملعب خلال المباراة الافتتاحية لـ"يورو 2020" أمام فنلندا (0-1)، يوم 12 يونيو 2020، ونجح في التعافي والعودة إلى الملاعب من جديد، عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وسيستهل منتخب الدنمارك مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو ولغاية 14 يوليو 2024، بمواجهة نظيره السلوفيني يوم الأحد 16 يونيو الجاري، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة (C) التي تضم أيضا منتخبي إنجلترا وصربيا.

المصدر: RT