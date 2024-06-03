إنجلترا تكرم وفادة البوسنة والهرسك بثلاثية (فيديو)

تغلب منتخب إنجلترا على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك (3-0) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، استعدادا لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا.

ووقع على ثلاثية منتخب "الأسود الثلاثة" كل من، المهاجم كول بالمير، والمدافع ترينت ألكسندر أرنولد، والمهاجم هاري كين في الدقائق (60 من ضربة جزاء، 85، 89) على الترتيب، في ملعب "سانت جيمس بارك" بمدينة نيوكاسل.

What a finish from TAA for England💫 pic.twitter.com/hGoVMlycke — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) June 3, 2024

Paying tribute to Rob Burrow at St. James' Park ❤️ pic.twitter.com/NCZTolLkcA — England (@England) June 3, 2024

وسيبدأ المنتخب الإنجليزي غمار بطولة "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو ولغاية 14 يوليو 2014، بمواجهة نظيره الصربي يوم الأحد 16 يونيو، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي سلوفينيا والدنمارك.

يذكر أن منتخب إنجلترا، الباحث عن اللقب الأوروبي الأول في تاريخه، بلغ نهائي النسخة الماضية لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، الذي خسر فيه على ملعبه "ويمبلي" أمام نظيره الإيطالي بركلات الترجيح.

المصدر: RT