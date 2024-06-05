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هالاند يقود النرويج للفوز على كوسوفو (فيديو)

الرياضة

هالاند يقود النرويج للفوز على كوسوفو (فيديو)
AFP /Fredrik Varfjell / NTB
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حقق المنتخب النرويجي فوزا عريضا على نظيره منتخب كوسوفو بثلاثية نظيفة، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

ويدين منتخب النرويج بالفضل في انتصاره لمهاجمه إيرلنغ هالاند، الذي أحرزه أهدافه الثلاثة "هاتريك" في الدقائق (15، 70، 75) من زمن اللقاء.

ورفع هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الأخيرين، رصيده بهذا الـ"هاتريك" إلى 30 هدفا خلال 32 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده.

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وسيخوض منتخب النرويج مباراة ودية أخرى ضد نظيره الدنماركي يوم السبت المقبل، علما بأنه لن يشارك في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024 في ألمانيا.

ويستعد المنتخب النرويجي للمشاركة في بطولة دوري أمم أوروبا التي ستنطلق في أيلول المقبل، في المجموعة الثانية بالمستوى الثالث، إلى جانب كل من منتخبات كازاخستان والنمسا وسلوفينيا.

ويغيب أيضا منتخب كوسوفو عن يورو 2024 وسيلعب في المجموعة الثانية بالمستوى الثالث لدوري أمم أوروبا التي تضم رومانيا وقبرص وليتوانيا.

المصدر: RT 

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