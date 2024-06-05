مفاجأة.. ريال مدريد يعطي الضوء الأخضر لأحد نجومه للانتقال إلى السعودية

أفادت شبكة "ريليفو" الإسبانية، بأن فريق ريال مدريد منفتح على انتقال مهاجمه خوسيلو إلى الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

ويلعب خوسيلو مع ريال مدريد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء هذا الصيف مقابل 1.5 مليون يورو.

ووفقا لشبكة "ريليفو"، فإن إدارة ريال مدريد أبلغت المدرب كارلو أنشيلوني بأنهم سيحولون إعارة خوسيلو إلى شراء نهائي.

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وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد ترغب في الاحتفاظ بخدمات خوسيلو، لكنها في نفس الوقت أبلغت وكلاء اللاعب بأنه حر في الاستماع للعروض التي سيحصل عليها هذا الصيف، وأبرزها من الدوري السعودي.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن رغم وجود تناقض بين رغبة إدارة الفريق الملكي في بقاء خوسيلو والرسالة التي أبلغوها لوكلاء اللاعب، لكن ذلك يعود لإدراك مسؤولي الريال أن المهاجم يبلغ من العمر 34 عاما، ومن الصعب أن يحصل على فرص للمشاركة في الموسم الجديد في وجود إندريك وكيليان مبابي.

وترى إدارة ريال مدريد أن خوسيلو قد يستفيد من فترة التألق التي يعيشها في خوض تجربة أخرى، لذا سيكون الريال منفتحا على بيعه أو إعارته عقب انتهاء بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" في ألمانيا.

المصدر: وسائل إعلام