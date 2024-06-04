برشلونة يهدد صخرة دفاعه أراوخو بعرضه للبيع!

أفادت صحيفة "آس" الإسبانية، بأن إدارة نادي برشلونة هددت لاعبها الأوروغوياني رونالد أراوخو بعرضه للبيع إذا لم يحسم قراره بشأن تمديد عقده.

وينتهي عقد أراوخو (25 عاما) مع برشلونة في صيف 2026 ولم يتم تجديده حتى الآن، ويسعى الفريق الكتالوني لتجديد عقده في أسرع وقت لتأمين استمراره، وتحصين صخرة دفاعه، نظرا لرغبة عدة أندية في الظفر بخدماته وعلى رأسها بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة برشلونة ترغب في تمديد عقد لاعبها أراوخو، ولكن ممثلي الأخير يماطلون حول حسم هذا الملف.

وأوضحت صحيفة "آس" أن برشلونة يشعر بالقلق حول مستقبل أراوخو، حيث يعتقد النادي بأن وكيل أعمال اللاعب يؤخر التفاوض على تجديد عقده، ليس من أجل الوصول إلى أفضل صيغة اتفاق لكن لأنه يمتلك بالفعل عروضا من أندية أخرى يقوم بدراستها، بينما كان اللاعب نفسه قد طلب من ممثليه التحرك نحو تمديد عقده.

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وتحدث أراوخو عن مستقبله في تصريحات نقلتها شبكة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قائلا: "أنا بخير جدا، أنا هادئ. لدي عقد حتى عام 2026".

وأضاف: "سيجتمع ممثلي مع النادي، لكن الآن أركز على المنتخب الوطني".

وأشارت "آس" إلى أن ملف تجديد عقد رونالد أراوخو سيمتد طيلة الصيف، وهذا شيء لن يعجب مسؤولي النادي الكتالوني.

وأكد نادي برشلونة على أنه لن يترك ممثلي أراوخو يتلاعبون بالإدارة، لذلك إذا لم يوافقوا على شروط النادي، فإن البرسا سيوافق على رحيل اللاعب بمبلغ لا يقل عن 80 مليون يورو.

يذكر أن رونالدو أراوخو شارك في 37 مباراة بقميص "البلوغرانا" خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع هدفين.

المصدر: وسائل إعلام