أنشيلوتي يرشح لاعبين اثنين للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام

رشح المدير الفني لفريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، ثنائي النادي الملكي، الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

وقال أنشيلوتي في مقابلة مع برنامج "الشرينغيتو" الإسباني يوم الجمعة: "ستكون هناك منافسة شرسة (على الكرة الذهبية) بين بيلينغهام وفينيسيوس، لنرى ما سيحدث في نهائي دوري الأبطال، وكأس أوروبا 2024 وكوبا أمريكا".

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وأشاد المدرب الإيطالي بالنجم الإنجليزي قائلا "بيلينغهام ناضج للغاية، ولا يبدو عليه أنه شاب يبلغ من العمر 20 عاما أو يبدو طفلا مثل أردا غولر".

وتابع "أعتبره أخا أكثر من ابن، فهو يتسم بأكبر قدر من الجدية والاحترافية وقليل من الكبرياء".

وواصل المدير الفني لريال مدريد "فينيسيوس شخص يتسم بالتركيز، لقد عانى كثيرا وسط تعرضه للإهانات والهتافات العدائية، ولكنه لم يفقد تركيزه".

وأردف "لقد عملنا معه (فينيسيوس) كثيرا لتحسين أمور معينة، وتطور بالفعل على مستوى التمركز واللعب في عمق الهجوم".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر غدا السبت على ملعب "ويمبلي" في لندن.

المصدر: وكالات



