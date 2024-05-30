مفاجأة بصفقة انتقال بيلينغهام لريال مدريد

أكد هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، أن بيع جود بيلينغهام لريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، أكثر بكثير من القيمة المالية المعلنة بـ103 ملايين يورو.

وقال فاتسكه، خلال حواره لصحيفة "آس" الإسبانية: "كان الشراء بسعر منخفض هو الخيار الوحيد لدينا في البداية. بعد ذلك بدأنا نبيع جيدا شيئا فشيئا، ولكننا لم نطلب من الأندية تقديم عروض للاعبينا".



وأضاف: "ما حدث هو أنهم جاءوا وأخذوهم دون أن نتمكن من فعل أي شيء. لكننا لم نرغب في التخلي عن ليفاندوفسكي أو غوتزه أو هالاند أو بيلينغهام. ومن ناحية أخرى، فإن جميع هذه الانتقالات هي دليل على العمل الكبير الذي قمنا به على الصعيد الرياضي طوال هذه السنوات".

إقرأ المزيد

وعن انتقال بيلينغهام لريال مدريد، أوضح: "لم تكن مفاوضات صعبة على الإطلاق. لقد نصحت جود دائما بأنه إذا كان مقتنعا بالرحيل إلى ناد آخر، أن يفكر في الانتقال إلى ريال مدريد. وأخذ بنصيحتي. في النهاية، هو النادي الأكبر في العالم".



وكشف: "أنا أعرفهم جميعا في ريال مدريد منذ سنوات عديدة. فلورنتينو هو الرئيس، ولكن يوجد أيضا خوسيه أنخيل سانشيز، الذي تربطني به صداقة".



واستكمل: "لو كانت الصفقة فقط بمبلغ 103 ملايين لكان ذلك يعني أننا تفاوضنا بشكل سيئ. ولكن لا، لأن لاعبين مثل بيلينغهام أو هالاند لم يتركوا بصمة كروية فقط في دورتموند".



وختم: "هما شابان نقدرهما كثيرا هنا. لا يوجد مال يعوض رحيلهما. ومع ذلك، بما أنك مضطر لتركهما يرحلان، فليكن ذلك بأكبر مبلغ ممكن ولكنه كان بأكثر بكثير من 103 ملايين".

المصدر: "وسائل إعلام"





