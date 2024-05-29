بيلينغهام الأفضل في الليغا

توج الإنجليزي جود بيلينغهام نجم خط وسط ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في الليغا لموسم (2023-2024).

وشارك بيلينغهام خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد، في 41 مباراة، سجل 23 هدفا وصنع 12 بمختلف المسابقات.



وعلى مستوى الليغا، خلال 28 مباراة، سجل 19 هدفا وصنع 6 أخرى، وساهم في تتويج الميرنغي باللقب.

🚨 OFFICIEL ! Jude Bellingham est élu 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 en Liga ! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🌟



pic.twitter.com/v7VhrAUmOT — Actu Foot (@ActuFoot_) May 28, 2024

إقرأ المزيد

وعلق الإنجليزي، عقب تتويجه بالجائزة: "شكرا لكم على هذه الجائزة، آسف لأنني لم أتمكن من التواجد معكم، حيث نستعد لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكن شكرا للنادي وزملائي وكل من صوت لي".



وانضم بيلينغهام لصفوف ريال مدريد قادما من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي، بصفقة تخطت قيمتها حاجز الـ100 مليون يورو.

المصدر: "وكالات"