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بيلينغهام الأفضل في الليغا

الرياضة

بيلينغهام الأفضل في الليغا
Legion-Media
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توج الإنجليزي جود بيلينغهام نجم خط وسط ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في الليغا لموسم (2023-2024).

وشارك بيلينغهام خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد، في 41 مباراة، سجل 23 هدفا وصنع 12 بمختلف المسابقات.

وعلى مستوى الليغا، خلال 28 مباراة، سجل 19 هدفا وصنع 6 أخرى، وساهم في تتويج الميرنغي باللقب.

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وعلق الإنجليزي، عقب تتويجه بالجائزة: "شكرا لكم على هذه الجائزة، آسف لأنني لم أتمكن من التواجد معكم، حيث نستعد لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكن شكرا للنادي وزملائي وكل من صوت لي".

وانضم بيلينغهام لصفوف ريال مدريد قادما من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي، بصفقة تخطت قيمتها حاجز الـ100 مليون يورو.

المصدر: "وكالات"

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