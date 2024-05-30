حقيقة ضم بنزيما إلى فنربخشة التركي

رد علي كوتش، رئيس فنربخشة التركي، على الأنباء التي ترددت حول اقترابه من ضم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة.

وزعمت تقارير صحفية تركية بأن بنزيما في طريقه للانتقال إلى فنربخشة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك بعد أنباء عن عقد بنزيما اجتماعا مع كوتش في جزيرة ساموس اليونانية خلال الفترة الماضية.

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لكن كوتش قال في تصريح مقتضب أبرزته منصة "Spor X" التركية: "كل الأخبار المنتشرة بخصوص بنزيما شائعات لا أساس لها من الصحة".



وارتبط اسم بنزيما بالرحيل عن اتحاد جدة بعد موسم مخيب مع العميد، لم يحقق فيه شيئا على المستوى الفردي أو الجماعي.



ولعب بنزيما 29 مباراة مع الاتحاد في كل البطولات، سجل خلالها 13 هدفا، وصنع 8 أهداف.



ويمتد عقد المهاجم الفرنسي المخضرم مع الاتحاد حتى يونيو 2026.

المصدر: "وسائل إعلام"