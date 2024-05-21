أول رد من شقيق بنزيما بعد تسريبات "تشكيك" نجم الاتحاد في المشروع السعودي

رد جريسي، شقيق النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد السعودي، على التقارير الأخيرة، التي تتحدث عن غضب اللاعب وندمه بعد الانتقال إلى دوري روشن للمحترفين.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن كريم بنزيما أعرب لمقربين منه، خلال تواجده في العاصمة الإسبانية "مدريد" مؤخرا، عن أنه يشعر بالندم والإحباط خلال تجربته مع اتحاد جدة، مقارنة بما كان عليه في ريال مدريد.

وقالت الصحيفة إن اللاعب الفرنسي يرغب في الرحيل عن نادي الاتحاد، بسبب ضعف المنافسة هناك، والنقص الكبير في المرافق والمنشآت، بالإضافة إلى قلة الاحترافية التي لا تساعد على النجاح.

وردا على هذه التقارير.. نشر جريسي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستغرام"، مساء الاثنين، صورة بنزيما بـ"قميص" العميد الاتحادي.

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وعلق شقيق المهاجم الفرنسي، على هذه الصورة، بكلمة واحدة وهي "مزيف"، في إشارة إلى عدم صحة الأنباء التي تم نشرها عن اللاعب.

وحسب "ريليفو" فإن صندوق الاستثمارات السعودي يعمل على نقل بنزيما البالغ 36 سنة، من الاتحاد إلى أحد أندية القمة في دوري روشن، من أجل منع رحيله نهائيا عن المملكة، خوفا من تشويه صورة المشروع الرياضي في البلاد.

يذكر أن المهاجم الفرنسي الحاصل على الكرة الذهبية لعام 2022، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادما من العملاق الإسباني ريال مدريد، إلا أنه قدم مستويات أقل بكثير من المتوقع منه، مع أزمات عديدة مع الأجهزة الفنية والإدارية، واتهامات بإدعاء الإصابة، حيث شارك مع الاتحاد في 29 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 13 هدفا فقط، إضافة إلى 8 تمريرات حاسمة.

المصدر: "وسائل إعلام"