شباك المرمى في "دوري يلو" عرين للحراس السعوديين فقط

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اقتصار مركز حراسة المرمى على الحراس السعوديين فقط، خلال مباريات بطولة دوري الدرجة الأولى للمحترفين "دوري يلو" بكرة القدم.

وشهدت قوائم دوري يلو الموسم المنقضي، تواجد 11 حارس مرمى أجنبيا في مختلف فرق المسابقة.

وسيعمل على تطبيق القرار ابتداء من الموسم بعد القادم 2025-2026.

ونشر حساب دوري يلو على منصة "إكس" جاء فيه: "اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المقترح المقدم من مجلس إدارة رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين، والذي تم إقراره من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، بقصر مركز حراسة المرمى على الحراس السعوديين في جميع المباريات الرسمية لدوري الدرجة الأولى للمحترفين، اعتبارا من الموسم الرياضي 2025-2026".

📄 | قـرار :



مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد مقترح قصر مركز حراسة المرمى على الحراس السعوديين اعتباراً من الموسم الرياضي 2025-2026. @saudiFF#دوري_يلو | #FDLpic.twitter.com/5RdYLuYRW5 — دوري يلو (@FDL_KSA) May 29, 2024

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وأنهى فريق القادسية موسم 2023-2024 في صدارة ترتيب دوري يلو برصيد 73 نقطة، وفي الوصافة حل العروبة، ثم جاء الخلود ثالثا.

يذكر أن فرق القادسية والعروبة والخلود صعدت من دوري يلو إلى دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم المقبل، فيما هبط كل من أبها والطائي والحزم إلى دوري يلو الموسم القادم 2024-2025.

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