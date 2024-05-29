الأسمري يرد على فيديو رفضه ترديد نشيد نادي الأهلي السعودي

رد علي الأسمري نجم الأهلي السعودي على الجدل الذي أثير بسبب مقطع فيديو متداول حيث ظهر اللاعب وهو يرفض تلبية طلب مدير الكرة بالنادي للعودة وترديد النشيد الخاص بالفريق مع الجمهور.

وأنهى "الراقي" منافسات الدوري السعودي بالفوز على الفيحاء بنتيجة (1-0)، الاثنين الماضي ليختتم الدوري في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

وتداولت جماهير الأهلي فيديو للأسمري بعد نهاية المباراة، إذ رفض التوجه لتحية الجماهير وترديد النشيد الخاص بالفريق، رغم محاولات الموسى وزميله إدوارد ميندي لإقناعه بالتوجه للجماهير.

ولم يرحم جمهور الأهلي اللاعب وكال له الاتهامات بالتقاعس والتمرد وقارنوه بزملائه الأجانب الذين بقوا في الملعب واستمعوا للجمهور وهو يردد النشيد عقب انتهاء الموسم الكروي للفريق.

كامل الموسى يطلب من الاعبين التوجهه للجمهور لترديد النشيد بعد المبارة ..



كان رد علي الاسمري : !!!!!!!! pic.twitter.com/ykN1RuPlkc — باريو (@Nwfc0) May 27, 2024

وكتب الأسمري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" رد على تلك الاتهامات وأوضح ملابسات المشهد، اليوم الأربعاء: "جمهور النادي الأهلي الغالي على قلبي فيما يخص المقطع المنتشر بعد نهاية المباراة، يعلم الله بأن ليس لدي علم عن وقفة النشيد بعد المباراة لأنها كانت مفاجئة وقد أتاني خبر صادم "شخصي" قبل بداية المباراة والكابتن كامل على علم به واعتقدت بأنه يحاول تهدئتي في ظرفي".

2-ليس علي الاسمري من يقلل أو يتجاهل نشيد ردده منذ الطفولة ، واثبتنا حبنا واخلاصنا في أصعب ظرف في تاريخ النادي ، اعتذر للأمة الأهلاوية عن أي سوء فهم غير مقصود



لك العهد والعشق والانتماء — علي الأسمري (@ALI_ALASMARI13) May 28, 2024

وأضاف: "ليس علي الأسمري من يقلل أو يتجاهل نشيدا ردده منذ الطفولة، وأثبتنا حبنا وإخلاصنا في أصعب ظرف في تاريخ النادي".

وختم: "أعتذر للأمة الأهلاوية عن أي سوء فهم غير مقصود.. لك العهد والعشق والانتماء".

المصدر: "وسائل إعلام"