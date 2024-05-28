الركراكي يعيد سايس إلى منتخب المغرب ويستبعد لاعب ريال مدريد الصاعد

شهدت قائمة منتخب المغرب لخوض مباراتي زامبيا والكونغو الديمقراطية في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، عودة القائد رومان سايس واستبعاد ناشئ ريال مدريد المدافع يوسف الخديم.

واعتبر مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي عودة سايس إلى صفوف "أسود الأطلس" بعد غيابه عن معسكر مارس الأخير، أنها عودة طبيعية بالنظر إلى قيمة اللاعب مع المنتخب ومع ناديه (الشباب السعودي).

وقال الركراكي يوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي الذي تخلل الإعلان عن لائحة المنتخب المغربي لمواجهتي زامبيا والكونغو الديمقراطية: "شرحت موقفي في معسكر مارس.. بما أنني كنت أريد تجريب لاعبين شباب كانت فترة راحة لسايس من أجل التركيز مع فريقه. دائما أثق في سايس وفي حسه القيادي وأنه سيكون جاهزا عندما نحتاج إليه".

في المقابل، لم يوضح الركراكي سبب استبعاده الخديم الذي تواجد في قائمة المغرب في وديتي موريتانيا وأنغولا في مارس الماضي.

ويواجه المغرب منتخب زامبيا على أرضية الملعب الكبير بأكادير في السابع من يونيو المقبل ثم يلاقي الكونغو الديمقراطية في الـ11 من الشهر ذاته بملعب الشهداء في العاصمة كينشاسا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاءت قائمة المنتخب المغربي لخوض المباراتين كالآتي:



حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي بن عبيد.



الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - يحيى عطية الله - رومان سايس - نايف أكرد - شادي رياض - عبد الكبير عبقار - محمد الشيبي - أشرف داري.



خط الوسط: سفيان أمرابط - أسامة العزوزي - أمير ريتشاريسون - عز الدين أوناحي - بلال الخنوس - أسامة ترجالين - حكيم زياش - إسماعيل الصيباري.

الهجوم: إبراهيم دياز - سفيان رحيمي - أيوب الكعبي - يوسف النصيري - إلياس أخوماش- أمين عدلي- إلياس بن الصغير.

المصدر: الاتحاد المغربي لكرة القدم