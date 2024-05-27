الهلال ينهي موسمه في الدوري السعودي من دون خسارة

أنهى الهلال البطل موسمه من دون خسارة بفوزه على مضيفه الوحدة 2-1 يوم الاثنين في المرحلة الـ34 الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل هدفي الهلال محمد كنو في الدقيقة 19، والصربي ألكسندر ميتروفيتش "90+2" رافعا رصيده إلى 28 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين ورصيد فريقه إلى 101 هدفا كأقوى هجوم في الدوري، فيما سجل يحيى النعجي هدف الوحدة في الدقيقة 77.

وحطم ميتروفيتش الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد لمهاجم هلالي والذي حققه الفرنسي بافيتيمبي غوميس (27 هدفا) موسم 2019-2020.

وهذا الفوز هو الـ31 للهلال في الدوري هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات معززا موقعه في الصدارة برصيد 96 نقطة، وكرر إنجازه موسم 2010-2011 عندما توج بطلا دون خسارة في 26 مباراة (19 فوزا و7 تعادلات).

في المقابل، تجمد رصيد الوحدة عند 36 نقطة في المركز الـ12.

المصدر: وكالات