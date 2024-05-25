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ميار شريف تخرج بخيبة أمل من بطولة الرباط

الرياضة

ميار شريف تخرج بخيبة أمل من بطولة الرباط
Globallookpress
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أخفقت اللاعبة المصرية ميار شريف في الفوز بلقب بطولة الرباط للتنس " WTA 250"، ونيل جائزة "الأميرة للا مريم" الكبرى، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 260 ألف دولار.

وقد خسرت ميار شريف، المصنفة 66 عالميا، أمام الأمريكية بيتون ستيرنز، المصنفة 81 عالميا، بسهولة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (2-6) و(1-6) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت، بنادي السككيين بمدينة الرباط.

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وأحرزت بيتون ستيرنز، البالغة من العمر 22 عاما، أولى الألقاب في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، في النهائي الثاني لها، حيث خسرت بطولة بوغوتا العام الماضي، أمام الألمانية تاتيانا ماريا.

في المقابل، فشلت ميار شريف (28 عاما)، في إضافة لقب بطولة "WTA 250. Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem"، إلى لقبها الأول في مسيرتها، بعد تتويجها ببطولة بارما قبل عامين.

المصدر: RT 

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