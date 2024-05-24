الروسية كاميلا رحيموفا تودع المغرب

فشلت اللاعبة الروسية كاميلا رحيموفا في بلوغ نهائي بطولة الرباط للتنس " WTA 250"، ونيل جائزة "الأميرة للا مريم" الكبرى، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 260 ألف دولار.

وجاء خروج كاميلا رحيموفا على يد منافستها المصرية ميار شريف، المصنفة 66 عالميا، إثر خسارتها أمامها، بسهولة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (0-6) و(1-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، بنادي السككيين بمدينة الرباط، واستغرقت ساعة واحدة وثلاث دقائق فقط.

وضربت ميار شريف (28 عاما)، موعدا في نهائي بطولة "WTA 250. Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem"، مع الأمريكية ماديسون كيز، المصنفة رابعة في البطولة، التي تغلبت بدورها على البلغارية فيكتوريا توموفا، بصعوبة بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-7) و(7-5) و(7-6) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT