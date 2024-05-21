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التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

الرياضة

التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي
AFP
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين للتواجد ضمن الفريق الأفضل لهذا الموسم والذي انتهى رسميا بتتويج مانشستر سيتي باللقب للمرة الـ4 على التوالي والعاشرة في تاريخه.

وشهدت قائمة المرشحين تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، والذي ينافس ضمن مجموعة تضم 10 لاعبين آخرين في مركز وسط الملعب أبرزهم فيل وبرناردو سيلفا لاعبا مانشستر سيتي وبوكايو ساكا لاعب أرسنال وكول بالمر لاعب تشيلسي.

فيما نشر موقع "هوسكورد"، التشكيل المثالي للبريميرليغ خلال الموسم الحالي، والذي سيطر عليه نجوم مانشستر سيتي، بتواجد 4 لاعبين، يتصدرهم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، وفيل فودين الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال الموسم الحالي.

كما ضم التشكيل المثالي أيضا ثنائي فريق ليفربول، ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى نجم فريق أرسنال، وصيف البطولة الإنجليزية، بوكايو ساكا.

التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي
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وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي:
حراسة المرمى: أريولا.

خط الدفاع: جفارديول، فان دايك، تاروفيسكي وأرنولد.

خط الوسط: رودي، إيزي وبالمر.

خط الهجوم: فودين، ساكا وهالاند.

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