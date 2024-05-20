الدموع تغلب كلوب في وداع ليفربول

غلبت الدموع، الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، في مباراته الأخيرة مع ناديه "الريدز" أمام ضيفه وولفرهامبتون، على ملعب أنفيلد.

وفاز ليفربول 2-0، في إطار الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس الأحد.

وأعلن كلوب، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وبدأت جماهير الريدز في الدقائق الأخيرة من مباراة اليوم، الغناء للمدرب بصوت مرتفع.

ورد كلوب على الجماهير برفع يديه، لكنه لم يستطع أن يغالب دموعه التي انهمرت تأثرا بالحب الكبير الذي أظهرته الجماهير بتحيته.

3,145 days of Jürgen Klopp putting "all I have – my knowledge, passion, heart, experience, everything – into this club, 100%" is layered on his face in this clip pic.twitter.com/e2gPClXxE4 — Melissa Reddy (@MelissaReddy_) May 19, 2024

The Premier League will miss Jürgen Klopp ❤️ pic.twitter.com/UdxyIHgSHo — B/R Football (@brfootball) May 19, 2024

Lágrimas de todos mientras se cantaba el YNWA en Anfield en la despedida de Jürgen Klopp ♥️



Simplemente emocionante. pic.twitter.com/vaNLgNPDc4 — Liverpool FC (@LFCEspanol) May 19, 2024

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ويغادر كلوب ليفربول بعد فترة استمرت أكثر من ثماني سنوات فاز فيها بمجموعة من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتازموسم 2019-2020 وهو اللقب الذي انتظرته الجماهير لمدة 30 عاما، ودوري أبطال أوروبافي موسم 2018-2019، وتوج هذا الموسم بلقب كأس الرابطة.

المصدر: "وسائل إعلام"