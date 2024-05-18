التشكيلة الأساسية لقمة الترجي التونسي والأهلي المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، البرتغالي ميغيل كاردوزو عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة ضيفه الأهلي المصري، يوم السبت في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الترجي لقاء اليوم بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: آمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توغاي – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: روجير أهولو – حسام تقا – غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: حسام الدين غشة – يان ساس – رودريغو رودريغيز.

على الجانب الآخر، قرر المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، الاعتماد على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور- مروان عطية - أكرم توفيق.

الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - وسام أبو علي.

The Red Eagles to face Esperance 🦅 pic.twitter.com/Ze56Fwc45D — Al Ahly SC 🇬🇧 (@AlAhlyEnglish) May 18, 2024

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين بعد أسبوع على ملعب القاهرة الدولي.

المصدر: RT