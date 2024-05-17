رسميا.. اتحاد جدة خارج دوري النخبة الآسيوي

تأكد بشكل رسمي غياب اتحاد جدة عن النسخة الأولى من دوري النخبة الآسيوي، البطولة القارية الأهم، الموسم المقبل، بعد تعثره أمام الخليج في الدوري السعودي للمحترفين.

وواصل الاتحاد نتائجه السلبية، إذ فشل في الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، واكتفى بالتعادل 1-1 أمام مضيفه الخليج أمس الخميس ضمن الجولة 32.

وجاء التعادل مع الخليج بعد 3 هزائم متتالية للعميد في الدوري السعودي أمام الشباب، وأبها، والاتفاق على الترتيب.

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ورفع الاتحاد رصيده إلى النقطة رقم 51 في المركز الخامس، على بعد 7 نقاط من جاره أهلي جدة، صاحب المركز الثالث، آخر المراكز المؤهلة للبطولة الآسيوية، قبل مباراتين فقط على نهاية الموسم.

ويستحيل على الاتحاد تعويض الفارق في آخر مباراتين، وبالتالي تنحصر المنافسة على المقعد الآسيوي بين الأهلي، الثالث (58 نقطة)، والتعاون، الرابع (52 نقطة)، ولكل منهما 3 مباريات متبقية.

وضمن الهلال، بطل الدوري، والنصر، وصيفه البطاقتين الأولى والثانية.

وبات أقصى آمال الاتحاد إنهاء الموسم في المركز الرابع، المؤهل لكأس السوبر السعودي في الموسم المقبل.

المصدر:"وسائل إعلام"