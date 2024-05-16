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محمد شريف ينقذ الخليج من الخسارة أمام الاتحاد (فيديو)

الرياضة

محمد شريف ينقذ الخليج من الخسارة أمام الاتحاد (فيديو)
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فرض نادي الخليج التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفه اتحاد جدة مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة 32 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبكر الاتحاد بالتسجيل عن طريق مهند الشنقيطي في الدقيقة "45+3"، وأدرك المهاجم المصري محمد شريف هدف التعادل للخليج بطريقة رائعة قبل تسع دقائق من نهاية المباراة، حيث تلاعب بدفاع الاتحاد قبل أن يضع الكرة في الشباك بكل هدوء.

وبهذا التعثر، فقد الاتحاد فرصة الوصول للمركز الثالث والمشاركة في دوري النخبة الآسيوي الموسم المقبل.

وارتفع رصيد الاتحاد إلى 51 نقطة في المركز الخامس وبات يتخلف بفارق سبع نقاط عن الأهلي الثالث وذلك قبل جولتين من ختام الدوري.

أما الخليج فقد رفع رصيده إلى 37 نقطة بالمرتبة 11.

المصدر: RT

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