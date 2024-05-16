رابطة الدوري الإيطالي توقف مدرب يوفنتوس بعد احتجاجه بطريقة غريبة على الحكم (فيديو)

أوقفت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري، مباراتين، وفرضت عليه غرامة قدرها خمسة آلاف يورو بسبب سلوكه خلال نهائي كأس إيطاليا ضد أتالانتا أمس الأربعاء.

وفقد أليغري أعصابه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة واحتج بطريقة غريبة على أحد قرارات الحكم حيث مزق سترته ثم صفق للحكم بشكل ساخر، ليشهر الأخير بطاقة حمراء في وجهه.

Comunque vada, grazie Massimiliano Allegri per la fonte inesauribile di meme di questi anni.



Sempre grato❤️pic.twitter.com/D1AVJy0z7D — SSam ⭐️⭐️ 🐍 (@__SSam_77) May 16, 2024

وورد في تقرير رابطة الدوري الإيطالي، يوم الخميس، أن أليغري "تصرف بعدوانية" واستخدم لغة وإيماءات مهينة تجاه الحكام.

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وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس على أتالانتا بهدف دون رد ليحصل على لقبه الـ15 في كأس إيطاليا.

وبهذا التتويج، يخرج يوفنتوس من الموسم الحالي بلقب بطولة الكأس، لينهي لعنة "المواسم الصفرية" التي لازمته في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

المصدر: وكالات