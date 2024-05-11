ميلان يصب جام غضبه على ضيفه كالياري

ألحق فريق ميلان هزيمة ساحقة بضيفه كالياري، بفوزه عليه (5-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

افتتح الجزائري إسماعيل بن ناصر مهرجان الأهداف في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

وضاعف زميله المهاجم الأمريكي النتيجة بحلول الدقيقة 54،

وقلص لاعب خط الوسط ناهيتان نانديز الفارق لفريق كالياري في الدقيقة 63.

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ولكن لاعب خط الوسط الهولندي تيجاني ريجنديرز وسع الفارق من جديد بتسجيله الهدف الثالث "للروسونيري" عند الدقيقة 74، وبعد تسع دقائق أضاف زميله المهاجم الإيطالي رفائيل لياو الهدف الرابع.

قبل أن يعود كريستيان بوليسيتش ويسجل الهدف الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 87، مختتما بذلك مهرجان الأهداف على ملعب "جيوزيبي مياتزا - Giuseppe-Meazza" في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

وحقق فريق ميلان أول انتصار له في آخر 5 مباريات شهدت ثلاث هزائم وتعادلا، ليرفع رصيده إلى 74 نقطة، ويحتل لمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو".

بينما توقف رصيد فريق كالياري عند 33 نقطة، ويحتل المركز الخامس عشر على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT