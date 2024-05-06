معاقبة اتحاد جدة وحمد الله بسبب الهلال السعودي

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي اتحاد جدة ولاعبه المغربي عبد الرزاق حمد الله، بسبب مباراة الهلال.

ووصل الهلال، لنهائي كأس خادم الحرمين، عقب فوزه 2-1 على مضيفه اتحاد جدة، الثلاثاء الماضي، على ملعب "الجوهرة المشعة".

وقررت لجنة الانضباط وفقا لبيان رسمي، إلزام اتحاد جدة بدفع غرامة قدرها 100 ألف ريال، بعد قيام جماهيره بإلقاء 20 زجاجة مياه تجاه أرضية الملعب.

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كما عاقبت لجنة الانضباط، محترف الاتحاد، عبد الرزاق حمد الله، بدفع غرامة 20 ألف ريال، بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية المباراة.

وهي نفس العقوبة التي أصدرتها اللجنة تجاه لاعب الاتحاد سعد آل موسى، لغيابه أيضا عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية المباراة.

كما تقرر تغريم لاعب الرياض، خالد إبراهيم الشويع، 10 الآف ريال، بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب الفتح.

المصدر: "وسائل إعلام"