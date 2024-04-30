الهلال "المنقوص" يتجاوز الاتحاد ويبلغ نهائي كأس السعودية

بلغ الهلال حامل اللقب والذي خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين جراء طرد نجمه الصربي سيرغي سافيتش، نهائي كأس السعودية لكرة القدم بفوزه على اتحاد جدة 2-1 الثلاثاء في نصف النهائي.

وافتتح الهلال التسجيل عبر البرازيلي ميشايل ديلغادو في الدقيقة 25، وعادل الاتحاد بهدف المغربي عبد الرزاق حمد الله (67)، قبل أن يهدي سعود عبد الحميد بطاقة التأهل لـ"الزعيم" (81).

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه سافيتش في الدقيقة 42 لركله لاعب الاتحاد أحمد الغامدي في رجله.

وحقق الهلال فوزه السادس على الاتحاد خلال الموسم الحالي، حيث تقابلا في ذهاب الدوري السعودي وفاز 4-3 ثم إيابا 3-1، قبل أن يصطدم به في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فتفوق عليه ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 2-0، ليختتم تفوقه في نهائي الكأس السوبر السعودي في الإمارات بالفوز 4-1.

وينتظر الهلال في نهائي كأس السعودية، الفائز من المباراة التي ستجمع غدا الأربعاء بين النصر وضيفه الخليج.

المصدر: وكالات