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توضيح الحظر المفروض على الروس في افتتاح أولمبياد باريس 2024

الرياضة

توضيح الحظر المفروض على الروس في افتتاح أولمبياد باريس 2024
Sputnik
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أوضح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، الحظر المفروض على مشاركة الروس في موكب الرياضيين ضمن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وقال باخ: "هذا نتيجة لانتهاك الميثاق الأولمبي من قبل اللجنة الأولمبية الروسية، التي ضمت شبه جزيرة القرم من خلال استفتاء، لذلك اضطررنا إلى تعليق عضويتها".

وأشار باخ إلى أن الروس لا يمكنهم التنافس إلا بشكل فردي، لذلك لن يكونوا في عرض الوفود. ومع ذلك، يمكن للرياضيين المحايدين حضور الحفل.

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وتقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

وسيتمكن الروس والبيلاروس، في حالة استيفاء عدد من الشروط، من المنافسة في المسابقات الفردية للبطولة في وضع محايد.

في 12 أكتوبر 2023، علقت اللجنة الأولمبية الدولية عضوية روسيا "بمفعول فوري"، وذلك لضمها المنظمات الرياضية الإقليمية الخاضعة للجنة الأولمبية الأوكرانية (دونيتسك، خيرسون، لوغانسك، زابوروجيه).

ويحرم هذا القرار تلقائيا الأولمبية الروسية من التمويل الأولمبي الدولي.

المصدر: RAC1

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