المزيد من الرياضيين الروس يرفضون المشاركة في أولمبياد باريس 2024

رفض المبارزون الروس المشاركة في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الاتحاد الأوروبي للمبارزة قال إن الفرصة الوحيدة للروس للتأهل للأولمبياد هي الذهاب إلى البطولة في ديفردانج (لوكسمبورغ)، لكن الرياضيين الروس قرروا عدم المشاركة فيها.

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وقال جورجيو سكارسو رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة: "سبب غيابهم غير معروف، ولم يكن هناك خطاب لتفسير الأمر بشكل رسمي".

وفي وقت سابق أصبح من المعروف أن المتسلقين الروس رفضوا المشاركة في الألعاب الأولمبية بشكل محايد، وسبقهم بذلك لاعبو الجمباز والرماة والمجدفون.

وفي ديسمبر 2023، سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب بباريس، كرياضيين محايدين فرديين.

وفي الوقت نفسه، لن يُسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك أولئك الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في المسابقة.

بالإضافة إلى ذلك، سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة.

المصدر: RT