رسميا.. ألمانيا تحجز 5 مقاعد بدوري الأبطال

ضمنت ألمانيا تواجد 5 أندية بمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بنظامه الجديد، عقب فوز بوروسيا دورتموند على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 1-0 في ذهاب نصف نهائي الموسم الجاري.

وستمثل أندية باير ليفركوزن، بايرن ميونخ، شتوتغارت، لايبزيغ وبوروسيا دورتموند، الدوري الألماني، في مسابقة دوري الأبطال بالموسم المقبل.

بذلك ضمن الدوري الألماني التواجد في تصنيف أعلى من منافسه الدوري الإنجليزي، ليضمن مشاركة 5 فرق في دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد.

AFP

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وكان أصحاب المراكز الأربعة في بطولة الدوري الألماني، يذهبون مباشرة إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في المواسم السابقة، وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ومن المقرر أن يزداد عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بدءا من الموسم المقبل، حيث من المرجح أيضا أن تذهب 5 مقاعد في البطولة لـ إيطاليا.

وضمن باير ليفركوزن التتويج بلقب الدوري الألماني حيث يحتل الصدارة بفارق 81 نقطة، متفوقا على بايرن ميونخ الذي يأتي وصيفا بفارق 12 نقطة، ثم شتوتغارت صاحب المركز الثالث برصيد 64 نقطة.

المصدر: "وسائل إعلام"