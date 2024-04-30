تشكيلة ريال مدريد الأساسية لمواجهة بايرن ميونخ

أعلن المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي عن تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه بايرن ميونخ مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقرر أنشيلوتي الدفع بلوكاس فاسكيز من البداية بدلا من الظهير الأيمن داني كارفاخال الموقوف، وبأوريلين تشواميني على حساب إدواردو كامافينغا الذي سيجلس على مقاعد البدلاء.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: أندريه لونين.



الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديغر - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز.



الوسط: أوريلين تشواميني - جود بيلينغهام - توني كروس - فيدي فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريغو جوس.

أما بايرن ميونخ فسيدخل المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: نوير.

الدفاع: مزراوي - داير - كيم - كيميش.

الوسط: غوريتزكا - لايمر - مولر - موسيالا - ساني.

الهجوم: كين.

المصدر: RT