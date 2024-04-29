موعد مواجهة نهضة بركان والزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

حجز الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي مقعديها في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بتفوق الأول على فريق دريمز الغاني وتأهل الثاني على حساب اتحاد العاصمة الجزائري.

وبلغ الزمالك المباراة النهائية بعد تفوقه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في لقاء إياب الدور نصف النهائي الذي جمعهما أمس الأحد في غانا، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوع في القاهر انتهت بالتعادل السلبي.

على الجانب الآخر، فقد تأهل نهضة بركان إلى النهائي بعد أزمة كبيرة في مباراتيه ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

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وتم إلغاء مباراة الذهاب التي كانت مقررة في الجزائر بعدما رفض لاعبو نهضة بركان النزول إلى أرض الملعب لخوض المواجهة بأقمصة بديلة لأقمصتهم الرسمية المحجوزة بمطار "هواري بومدين" بالجزائر لتضمنها خريطة المغرب مع أراضي الصحراء الغربية.

وعلى غرار مباراة الذهاب، ألغيت مواجهة الإياب التي كان من المزمع إقامتها أمس الأحد في مدينة بركان، بسبب احتجاج نادي اتحاد العاصمة الجزائري على قمصان نهضة بركان التي تضمنت خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية.

وبعد إلغاء المباراتين، تم اعتبار نهضة بركان فائزا في مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي بنتيجة 3-0 ليبلغ المباراة النهائية.

وسيقام نهائي كأس الكونفدرالية الشهر المقبل، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأحد 12 مايو في المغرب على ملعب بركان، فيما يلعب لقاء الإياب في ملعب القاهرة، يوم الأحد 19 من الشهر ذاته.

وسبق أن توج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية موسم 2018 – 2019 عقب فوزه في النهائي على نهضة بركان بالذات، في حين توج الأخير باللقب في نسختي 2019-2020 و2021-2022.

يذكر أن اتحاد العاصمة الجزائري هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المصدر: RT