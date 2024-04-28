كتيبة غوارديولا في مواجهة نوتينغهام فورست.. التشكيلة الأساسية

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على فريق نوتينغهام فورست مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي سيمون هوبر صافرة بداية هذه المباراة في تمام الساعة (15:30) بتوقيت غرينتش، على ملعب "سيتي غراوند - City Ground" بمدينة نوتينغهام.

وسيبدأ البرتغالي، نونو إسبيريتو سانتو (50 عاما) المدير الفني لنادي نوتينغهام فورست، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي:

Your Reds to face @ManCity 👊 — Nottingham Forest (@NFFC) April 28, 2024

وأفاد موقع مانشستر سيتي على منصة "إكس"، بأن الفريق سيخوض مباراته رقم 300 تحت قيادة مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا، في "البريمير ليغ".

واختار بيب غوارديولا (53 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة مضيفه نوتينغهام فورست:

31- إيدرسون

2- كايل وولكر

25- مانويل أكانجي

6- ناثان آكي

24- يوشكو غفاريدول

16- رودريغو

20- برناردو سيلفا

17- كيفن دي بروين

11- دوكو

10- جيك غريليش

9- جوليان ألفاريز.

إليكم اختيارات بيب جوارديولا لمواجهة نوتنجهام فورست اليوم في الدوري الممتاز @PLinArabic 📝#السيتيpic.twitter.com/lsT83oQS8z — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 28, 2024

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ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 76 نقطة، قبل هذه المباراة ولديه مباراة أخرى مؤجلة، ويتأخرا بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر أرسنال، قبل مباراته أمام توتنهام التي تجري في هذه اللحظات.

في المقابل، يشغل نادي نوتينغهام فورست، المركز السابع عشر على سلم الترتيب برصيد 26 نقطة.

المصدر: RT