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"الديربي" اللندني.. أرسنال يهزم توتنهام ويبتعد بالصدارة (فيديو)

الرياضة

AP /Kin Cheung
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خرج فريق أرسنال بفوز ثمين من ملعب جاره اللدود توتنهام هوتسبير (3-2) "في ديربي" شمال لندن، الذي جمعهما اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدمت كتيبة "المدفعجية - The Gunners" بثلاثة أهداف متتالية، الأول جاء بـ"نيران صديقة" سجله لاعب خط الوسط الدنماركي بيير اميل هوبيرج في الدقيقة 15 خطأ في مرماه، وضاعف المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا النتيجة في الدقيقة 27، ومن ثم عزز زميله المهاجم الألماني كاي هافيرتز تقدم الضيوف بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

ورد أصحاب الأرض بهدفين عبر كل من المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، والمهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، في الدقيقتين (64، 87 من ضربة جزاء) على الترتيب من زمن اللقاء، الذي جرى على "استاد توتنهام هوتسبر - Tottenham Hotspur Stadium" بالعاصمة لندن.

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وحقق فريق أرسنال بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 80 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري، بفارق 4 نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي، قبل مباراته أمام مضيفه نوتينغهام فورست في وقت لاحق مناليوم أيضا، ولدى السيتي مباراة مؤجلة أخرى.  

في المقابل، تعرض فريق توتنهام هوتسبير للهزيمة الثانية تواليا، وتوقف رصيد عند 60 نقطة، وبقي في المركز السادس على سلم ترتيب "البريمير ليغ".

المصدر: RT 

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