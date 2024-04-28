في ليلة استثنائية.. مانشستر سيتي يقدم هدية ثمينة لغوارديولا (فيديو)

عاد فريق مانشستر سيتي بفوز ثمين من ملعب مضيفه نوتينغهام فورست (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثنائية السيتي كل من المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول، والمهاجم النرويجي إيرلنج هالاند، في الدقيقتين (32، 71) على الترتيب، من زمن اللقاء.

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كبير إنجلترا يحسم كل شيء بهدف ثاني



هدف هالاند، اسيست كيفين دي بروين



مانشستر سيتي 2-0 نوتنغهام فورست

pic.twitter.com/p0t6xeEoTR — عمرو (@bt3) April 28, 2024

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وقدم لاعبو فريق مانشستر سيتي هدية ثمينة لمدربهم الإسباني "الفيلسوف الكروي" بيب غوارديولا (53 عاما) بمناسبة مباراته رقم 300 في "البريمير ليغ".

وحقق فريق مانشستر سيتي بذلك انتصاره الخامس تواليا، ليرفع رصيده إلى 79 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر أرسنال.

في المقابل، يشغل نادي نوتينغهام فورست، المركز السابع عشر على سلم الترتيب برصيد 26 نقطة.

المصدر: RT