هل يعود رونالدو بعد أزمة البليهي؟.. موعد مباراة النصر والخليج والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

تتجه أنظار الساحرة المستديرة، مساء اليوم السبت، صوب استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية، الذي يحتضن مباراة نادي الخليج وضيفه النصر ضمن دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وأنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، مدة الإيقاف قبل أن يحل "العالمي" ضيفا على الخليج في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وذلك ضمن منافسات الجولة 29 في دوري "روشن" السعودي للمحترفين لكرة القدم، وذلك.

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ومن المتوقع أن يعود رونالدو لتشكيلة نادي النصر في مباراة اليوم، بعد انتهاء العقوبة الإدارية، حيث كان الدون قد تعرض للطرد في مباراة الهلال بالدور نصف النهائي لمسابقة كأس الدرعية للسوبر السعودي، ليغيب عن مباراة الفيحاء التالية ضمن الجولة 28 من دوري "روشن".

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت إلى أن النجم البرتغالي سيغيب لمباراتين، حيث أن الحكم محمد الهويش كتب في تقريره أن اللاعب ارتكب "سلوكا مشينا" ضد علي مدافع الهلال البليهي.

إلا أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لم تصدر أي قرارات رسمية في هذا الشأن حتى الآن، وسيكون رونالدو جاهزا لخوض مباراة الخليج حالما لم تصدر اللجنة أي قرارات حتى موعد المباراة.

وسافر رونالدو يوم أمس الجمعة، مع بعثة نادي النصر إلى مدينة الدمام، حسب الحساب الرسمي للنادي "العالمي" على منصة "إكس".

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، متخلفا بفارق 12 نقطة عن المتصدر الهلال.

بينما يشغل نادي الخليج المركز الحادي عشر على سلم الترتيب برصيد 35 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الخليج اليوم:

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حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: محمد آل فتيل، إيمريك لابورت، عبد الإله العمري، سلطان الغنام، أليكس تيليس

خط الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

بينما من المتوقع أن يدخل الخليج بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: سيهيك

خط الدفاع: سعيد آل حمسل، محمد الخبراني، بيدرو ريبوتشو، نايف مسعود

خط الوسط: منصور حمزي، جونغ وو يونغ، إيفو رودريجيز

خط الهجوم: خالد ناري، فابيو مارتينز، محمد شريف.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج اليوم السبت:

يمكن متابعة مجريات هذه المباراة عبر عدد من الشاشات والقنوات العربية، وهي:

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قناة "SSC SPORT 1" المتاحة بجودة عالية HD

قناة "SSC SPORT 5" المتوفرة بجودة عالية HD

قناة "SSC SPORT 1"، بتقنية SD للبث الأرضي

كما يمكن متابعة المباراة عبر شبكة الإنترنت من خلال منصة شاهد "Shahid VIP".

المصدر: وسائل إعلام