شاهد.. هدف فوز النصر في مرمى الخليج

يحل نادي النصر بقيادة نجمه البرتغالي كرستيانو رونالدو، ضيفا ثقيلا على فريق الخليج، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ويعود الفضل في انتصار نادي النصر لمدافعه الإسباني إيميريك لابورت، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 68 من زمن اللقاء على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

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هدف النصر الاول عن طريق ايمريك لابورت 💛💛💛💛💛💛 pic.twitter.com/HkEzp2WlOq — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) April 27, 2024

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وحقق نادي المصر بذلك انتصاره السادس تواليا، ليرفع رصيده إلى 71 نقطة، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

بينما يشغل نادي الخليج المركز الحادي عشر على سلم الترتيب برصيد 35 نقطة.

المصدر: RT