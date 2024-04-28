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تصرف "لافت" من النجم كريستيانو رونالدو بعد نهاية مباراة النصر والخليج (فيديو)

الرياضة

تصرف
@AlNassrFC
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حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر على إهداء قميصه لمواطنه بيدرو ريبوتشو لاعب الخليج، بعد المباراة بينهما مساء أمس السبت ضمن دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وأظهرت لقطات مصورة قيام رونالدو بمنح قميصه لمواطنه بيدرو ريبوتشو الذي كان ينتظره عند الخروج من أرضية استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، عقب صافرة نهاية المباراة، انتهت بفوز النصر بهدف وحيد، ضمن الجولة الـ29 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

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يذكر أن النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (39 عاما) أخفق في التسجيل، ولكنه يتربع على عرش صدارة هدافي الدوري للموسم الحالي، برصيد 29 هدفا، متقدما بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال.

المصدر: RT 

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