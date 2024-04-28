تصرف "لافت" من النجم كريستيانو رونالدو بعد نهاية مباراة النصر والخليج (فيديو)
حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر على إهداء قميصه لمواطنه بيدرو ريبوتشو لاعب الخليج، بعد المباراة بينهما مساء أمس السبت ضمن دوري "روشن" السعودي للمحترفين.
وأظهرت لقطات مصورة قيام رونالدو بمنح قميصه لمواطنه بيدرو ريبوتشو الذي كان ينتظره عند الخروج من أرضية استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، عقب صافرة نهاية المباراة، انتهت بفوز النصر بهدف وحيد، ضمن الجولة الـ29 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨— محيط النصر (@M7EE66) April 27, 2024
لاعب الخليج ينتظر الاسطورة كريستيانو رونالدو عند الممر ويحصل على قميصه.💛
pic.twitter.com/Tb1CB8R2kg
👕 @Cristiano Ronaldo gives Pedro Rebocho his shirt 🇵🇹🤝🇵🇹#yallaRSLpic.twitter.com/G3dWt3DUb6— Roshn Saudi League (@SPL_EN) April 27, 2024
يذكر أن النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (39 عاما) أخفق في التسجيل، ولكنه يتربع على عرش صدارة هدافي الدوري للموسم الحالي، برصيد 29 هدفا، متقدما بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال.
المصدر: RT