رونالدو يعود بعد أزمته مع البليهي.. تشكيلة مباراة النصر والخليج والقنوات الناقلة

يحل نادي النصر بقيادة نجمه البرتغالي كرستيانو رونالدو، ضيفا ثقيلا على فريق الخليج، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسيقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم نادي النصر في مباراة اليوم، بعد انتهاء العقوبة الإدارية، حيث كان الدون قد تعرض للطرد في مباراة الهلال بالدور نصف النهائي لمسابقة كأس الدرعية للسوبر السعودي، ليغيب عن مباراة الفيحاء التالية ضمن الجولة 28 من دوري "روشن".

وسيبدأ البرتغالي لويس كاسترو (62 عاما)، المدير الفني لنادي النصر، بالتشكيلة الأساسية التالية أمام مضيفه الخليج:

26- دافيد أوسبيا

2- سلطان الغنام

4- محمد فتيل

27- إيميريك لابورت

5- عبد الله العمري

15- أليكس تيليس

17- عبد الله الخيبري

77- مارسيلو بروزوفيتش

25- أوتافيو مونتيرو

29- عبد الرحمن غريب

7- كريستيانو رونالدو.

بينما اختار البرتغالي الآخر بيدرو ايمانويل (49 عاما) المدير الفني لنادي الخليج، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه "العالمي":

23- إبراهيم سيهيتش

3- محمد الخبراني

4- ليساندرو لوبيز

5- بيدرو ريبوتشو

7- خالد ناري

8- إيفو رودريغيز

9- محمد شريف

15- منصور حمزس

27- فواز الطريس

39- سعيد آل حمسل

88- نايف مسعود.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج اليوم السبت:

يمكن متابعة مجريات هذه المباراة عبر عدد من الشاشات والقنوات العربية، وهي:

قناة "SSC SPORT 1" المتاحة بجودة عالية HD

قناة "SSC SPORT 5" المتوفرة بجودة عالية HD

قناة "SSC SPORT 1"، بتقنية SD للبث الأرضي

كما يمكن متابعة المباراة عبر شبكة الإنترنت من خلال منصة شاهد "Shahid VIP".

المصدر: RT