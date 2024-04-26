كشفت صحيفة "الرياضية" عن "تعليمات خاصة" لحكام الدوري السعودي لكرة القدم في جولات الحسم.

ووفقا للصحيفة السعودية فإن مسؤولي لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم "يحاصرون" الحكام المحليين بتعليمات خاصة قبل انطلاق الجولات الخمس الأخيرة من الدوري السعودي.

وكشفت أن الأوزبكي فرهاد عبد الله، مدير دائرة التحكيم، والسويسري مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام، سيتحدثان للحكام عن هذه التعليمات، وحول أهمية مباريات الجولات الخمس الأخيرة من الدوري السعودي، والتركيز في اتخاذ القرارات حتى لا تؤثر في نتائج المباريات.

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وتنطلق الجولات الخمس الأخيرة من الدوري السعودي يوم الخميس المقبل، بثلاث مباريات وتلعب الجمعة ثلاث أخرى قبل أن تختتم السبت مباريات الجولة الـ30 بثلاث مباريات أيضا.

وأفادت "الرياضية" أن الحكام سيتلقون التعليمات خلال ورشة عمل ستنطلق الأحد المقبل لمدة ثلاثة أيام في جدة، حيث ستناقش دائرة التحكيم ولجنة الحكام حالات الجولات الماضية من الدوري السعودي.

ومن المتوقع بعدها أن تعلن اللجنة عن الأخطاء التي وقع فيها حكام المباريات خلال الجولات الماضية دوريا.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 77 نقطة من 27 مباراة ويحتل النصر المركز الثاني وحصد 68 نقطة من 28 مباراة.

وفي صراع جدول قاع الترتيب يتنافس الحزم والأخدود وأبها على تفادي الهبوط ويحتل الحزم المركز الأخير برصيد 19 نقطة من 29 مباراة.

في حين يملك الأخدود 24 نقطة من 28 مباراة مقابل 25 نقطة من 28 مباراة لأبها.

المصدر: "وسائل إعلام"