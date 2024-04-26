سبب غريب وراء تدهور حالة لاعبي الاتحاد السعودي البدنية

يعاني الاتحاد السعودي لكرة القدم حاليا من كثرة الإصابات والحالة البدنية المتراجعة لدى اللاعبين.

وأعلن النادي السعودي أمس الخميس عن إصابة 5 لاعبين وهم: "كريم بنزيما، نغولو كانتي، لويز فيليبي، عبد الرزاق حمد الله، عمر هوساوي".

وقال الإعلامي هتان النجار عبر برنامج "برا 18": "الاتحاد لم يعرف الاستقرار هذا الموسم، ولكن الغريب هي حالات الإصابات التي تتكرر بشكل غريب".

هتان النجار:

الاتحاد لم يعرف الاستقرار هذا الموسم وأين دور الجهاز الطبي ولا أعرف سبب استبدال الجهاز الطبي السابق، وما يحدث شيء غريب.



⁧ #برا_18 ⁩ | ⁦ #SSCpic.twitter.com/rxgHWYTuUA — SSC (@ssc_sports) April 25, 2024

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وواصل: "لا يوجد أي شيء يثبت أن كريم بنزيما يهرب من المباريات، على الرغم من غيابه حوالي 40% من مباريات الاتحاد".

وأضاف: "لماذا تم استبدال الجهاز الطبي الذي كان يسير بشكل جيد الموسم الماضي، وماذا يفعل أعضائه حاليا؟ أخصائي التغذية يمنع اللاعبين عن بعض الأكلات، ولا يعرف طبيعة أكل اللاعبين وهناك لاعبين تذمروا".

النجار تابع: "أخصائي التغذية السابق كان يعلم أن بعض اللاعبين يحبون أكلة المعصوب، ولكنه وجد لهم بدائل لها، حتى يتجنب مسألة لو أكلوها بمكوناتها قد تضرهم".

وختم هتان تصريحاته قائلا: "ولكن الوضع الآن تغير بأن أخصائي التغذية منعهم من تلك الأكلة، واستبدلها بالخضار، وهذه الأمور ليست سهلة ولكنها أضحكتني".

يستضيف فريق الاتحاد السعودي نظيره الشباب مساء اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة 29 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة جمعها من 28 مباراة حيث فاز في 15 مواجهة وتعادل في 5 مباريات وتلقي 8 هزائم.

المصدر: "وسائل إعلام"