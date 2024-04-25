شاهد.. الأهلي يسقط أمام الرياض

مني نادي الأهلي بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه الرياض (1-2) في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وأحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من لاعبي خط الوسط، المالي بيراما توري، والسعودي عبد الهادي ردن الحراجين، في الدقيقتين (43 من ضربة جزاء، 84) على الترتيب.

هدف الرياض الأول ! pic.twitter.com/wnHHUIa83i — منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) April 25, 2024

هدف الرياض الثاني ، مين يتحمل الهدف ! pic.twitter.com/qg9UVMVtls — منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) April 25, 2024

بينما سجل لاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسي هدف فريق الأهلي في الوقت الضائع للشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض.

🎥 | هدف الأهلي التعادل عن طريق فرانك كيسيه 💚 pic.twitter.com/qNde4AFzQv — منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) April 25, 2024

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وتوقف رصيد نادي الأهلي بعد هذه الهزيمة عند 52 نقطة، حصدها من 28 مباراة، ويشغل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري.

في المقابل، حقق نادي الرياض انتصاره الأول بعد ثلاث هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة، ويتقدم إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب مبتعدا قليلا من منطقة الهبوط.

المصدر: RT