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شاهد.. الأهلي يسقط أمام الرياض

الرياضة

شاهد.. الأهلي يسقط أمام الرياض
@ALAHLI_FC
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مني نادي الأهلي بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه الرياض (1-2) في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وأحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من لاعبي خط الوسط، المالي بيراما توري، والسعودي عبد الهادي ردن الحراجين، في الدقيقتين (43 من ضربة جزاء، 84) على الترتيب.

بينما سجل لاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسي هدف فريق الأهلي في الوقت الضائع للشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض.

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وتوقف رصيد نادي الأهلي بعد هذه الهزيمة عند 52 نقطة، حصدها من 28 مباراة، ويشغل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري.

في المقابل، حقق نادي الرياض انتصاره الأول بعد ثلاث هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة، ويتقدم إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب مبتعدا قليلا من منطقة الهبوط.

المصدر: RT 

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