"الرقصة الأخيرة".. تحديد موعد "الديربي" بين النصر والهلال في الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم مساء أمس الأربعاء عن مواعيد آخر 4 جولات النسخة الحالية لدوري "روشن" من الجولة 31 إلى 34، وبينها "ديربي" الرياض.

ومن المقرر أن يحل نادي الهلال ضيفا على جاره النصر في "الديربي" المرتقب بينهما، وذلك في قمة مباريات الجولة الـ32 من دوري "روشن" للمحترفين.

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ووفقا للجدول المعلن، ستقام مباراة "ديربي" العاصمة الرياض، بين نادي النصر وضيفه الهلال يوم 17 مايو المقبل، على ملعب "الأول بارك"، في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وإذا لم يتمكن أحد الفريقين من التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ستكون هذه هي المواجهة الأخيرة بين النصر والهلال هذا الموسم.

يذكر أن نادي الهلال يتصدر حاليا ترتيب الدوري السعودي برصيد 77 نقطة، بفارق 9 نقاط أمام النصر أقرب ملاحقيه.

المصدر: وكالات