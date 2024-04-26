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رياض محرز بعد هزيمة الأهلي أمام الرياض: ما سأقوله لن يعجب الجماهير

الرياضة

رياض محرز بعد هزيمة الأهلي أمام الرياض: ما سأقوله لن يعجب الجماهير
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وجه الجزائري رياض محرز، لاعب نادي أهلي جدة مجموعة من الرسائل القوية بعد خسارة فريقه أمام مضيفه الرياض (1-2) مساء أمس الخميس، في الجولة 29 لدوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وقال رياض محرز، في تصريحات عبر قناة "SSC" السعودية: "الخسارة أمام الرياض تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا، أعلم أن ما سأقوله لن يعجب الجماهير، ولكننا لا نقدم المستوى اللازم هجوميا، وهذا أمر مؤسف حقا".

وأضاف: "أنا شخصيا غير راض تماما عن المستوى الذي ظهرت به وأعترف بأنني لم أقدم المطلوب مني، ولكني بحاجة ماسة لدعم الجماهير من أجل تحقيق طموحاتنا مع نهاية الموسم الحالي".

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وأشار الجزائري إلى أن: "الآن هناك 6 جولات فقط تفصلنا عن نهاية الدوري السعودي، ويجب علينا أن نفوز في كافة المباريات المتبقية لنضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل".

وواصل: "نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة من الرياض، ولم نكن نتوقع مثل هذا السيناريو".

وختم رياض محرز حديثه موجها انتقادات لحكم المباراة بقوله: "لا أريد الحديث كثيرا عن الحكم، ولكن ضربة الجزاء التي منحها للمنافس لم تكن صحيحة مطلقا".

المصدر: وسائل إعلام 

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